Youtube-Lehrer: Daniel Jung (41) ist für tausende Studierende der «Mathe-Gott»

Daniel Jung hat mittlerweile über 250’000 Videos auf Youtube, in denen er überwiegend Lernenden und Studierenden in aller Kürze das nötige Mathe-Verständnis vermittelt. Das Konzept der Clips ist stets dasselbe: Er startet mit einer Begrüssung und rechnet dann direkt los. Seine Videos unterscheiden sich von anderen Erklär-Clips: Der Influencer setzt auf die klassische Variante mit Whiteboard und Stift. Seine Konkurrenz hingegen legt den Fokus häufig auch auf ausgefallene visuelle Effekte.

Seine Fans nennen ihn den «Mathe-Gott»