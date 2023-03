Daniel Koch: Fazit zur Corona-Pandemie

Ein Bericht des Parlaments kritisierte das BAG und ihn, dass der Lockdown am 16. März 2020 zu spät verhängt wurde. Im Interview mit den Tamedia-Zeitungen verneint Daniel Koch das. Er könne zwar verstehen, dass er und das BAG kritisiert worden seien, jedoch käme es gar nie erst zu einer Krise, wenn man immer alle Vorbereitungen treffe, von denen man im Nachhinein wisse, dass sie nötig gewesen wären. «Es stimmt, dass wir ganz am Anfang das Tempo unterschätzten, mit dem sich die Seuche nach Europa ausbreiten würde. Aber die Schweiz war beispielsweise das erste Land, das Grossveranstaltungen verboten hat.»

Schulschliessungen war eigentlich nicht nötig

«Vielleicht hätte es dann die Lockdowns in dieser Form nicht gegeben»

Die Tamedia-Zeitungen sprechen den 67-Jährigen darauf an, dass er wie ein Lockdown-Skeptiker töne. Koch antwortet, der Lockdown sei im Moment des Beschlusses unausweichlich gewesen. Er frage sich aber schon, wie Europa reagiert hätte, wenn Corona nicht in China, sondern in den USA ausgebrochen wäre. «Vielleicht hätte es dann die Lockdowns in dieser Form nicht gegeben».