Als Delegierter des BAG stand Koch seit Februar in der Öffentlichkeit.

Daniel Koch gibt darin Einblicke in seine Zeit als Leiter übertragbare Krankheiten.

«Daniel Koch – Stärke in der Krise» ist ab kommendem Mittwoch im Handel erhältlich.

Ab kommendem Mittwoch wird «Daniel Koch – Stärke in der Krise» im Handel erhältlich sein. Das Buch ist 260 Seiten stark und wurde von Autor und Arzt Ruedi Grüring geschrieben. Den Teil zur Corona-Krise in der Schweiz hat Koch jedoch selbst verfasst. Die Redaktion Tamedia hatte Einblick ins Manuskript (Bezahlartikel) und präsentiert vorab einige pikante Stellen.

So schreibt der früheren Leiter übertragbare Krankheiten im BAG zu den Diskussionen zum Coronavirus zu einer Zeit, wo man noch nicht wusste, wie hart die Schweiz getroffen werden würde, dass es hinter den Kulissen zu heftigen Auseinandersetzungen kam. Dies unter anderem zur Frage, wie eine Mischung aus «Eigenverantwortung und Schutz der vulnerablen Gruppen» und «Verbote für die Bevölkerung» auszusehen habe. Mehrmals habe Koch damals Amtsdirektor Pascal Strupler seinen Rücktritt aus der Taskforce angeboten. «Eine reine Verbotsstrategie hätte ich nicht mitgetragen», so Koch.

Ob sich der Aufwand gelohnt hat, ist fraglich

In einer weiteren Passage nimmt Koch Stellung zur Swiss-Covid-App, die von EPFL Lausanne und ETH Zürich entwickelt wurde und zur Kontaktverfolgung dient. Und der 65-Jährige hat dazu eine ziemlich klare Meinung. «Obwohl ich mir Mühe gebe, dieses Hilfsmittel objektiv zu beurteilen, finde ich nur wenige positive Punkte», schreibt Koch. So habe für ihn die Entwicklung der App zu viele Ressourcen beansprucht und von Punkten mit mehr Gewicht abgelenkt. Ob sich der getätigte Aufwand gelohnt hat, ist für Koch fraglich. Doch jetzt habe man die App und so ergebe es keinen Sinn, dieses Hilfsmittel nicht zu nutzen.