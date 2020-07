Daniel Koch hält die Maskenfrage für überbewertet

Buch, Berater und Botschafter

Koch in der Rente

Kurz nach seiner Pensionierung gründete Koch eine eigene Firma. Der Grund laut Koch: «Wenn man jemandem eine Rechnung stellen will, muss man einfach eine Firma gründen.» Er hege keine Ambitionen, möchte aber auch nicht alles gratis machen. Derzeit berät Koch laut eigenen Aussagen vor allem Verbände, Vereine und Organisationen aus dem Sportbereich. Er hilft ihnen, Schutzkonzepte auszuarbeiten. Des Weiteren arbeitet Koch derzeit an einem Buch. Ende August soll es mit dem Titel: «Daniel Koch. Stärke in der Krise» erscheinen. Es soll einen Einblick in das Leben von «Mister Corona» gewähren. Ausserdem übernimmt Koch eine Rolle als Botschafter der SLRG, der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft und ist aktiv auf Instagram.