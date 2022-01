«Mister Corona» – Daniel Koch hält trotz Omikron-Welle nichts von Verschärfungen

Der ehemalige Leiter Übertragbare Krankheiten des BAG, Daniel Koch (66), spricht in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen über die aktuelle Corona-Lage.

In einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen äusserst sich der ehemalige Pandemie-Verantwortliche des BAG, Daniel Koch (66), zur aktuellen Corona-Lage. Darin ruft er die Behörden unter anderem zur Zurückhaltung bei möglichen neuen Massnahmen auf. Omikron würde sich zwar äusserst schnell verbreiten, weil es aber gemäss den aktuellsten Erkenntnissen weniger starke Krankheitsverläufe auslöse, sei nun nicht der Zeitpunkt für Verschärfungen. «Da Omikron so ansteckend ist, bräuchte es so starke Massnahmen, dass die Nebenwirkungen grösser sind als der Nutzen.»