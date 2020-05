Aktualisiert vor 44min

Abschied

«Daniel Koch soll es jetzt chillieren»

Vier Monate arbeitete Mr Corona, Daniel Koch, im Kampf gegen das Coronavirus fast ununterbrochen. Am Montag geht er in Rente. Was wünschen Passanten ihm – und kennen ihn wirklich alle? 20 Minuten hat sich umgehört.

von Bettina Zanni Pascal Michel Till Burgherr