Daniel Koch

«Mache erst wieder ein lustiges Video, wenn die Zahlen unter 10 sind»

Nach seiner Pensionierung wagte sich Daniel Koch an die Sozialen Medien. Nun will er vorerst auf lustige Videos verzichten, da die Corona-Zahlen derzeit zu hoch seien.

Innert kürzester Zeit folgten Koch über 20’000 Menschen auf dem Kanal. Nun hat sich Mr. Corona wieder an seine Follower gewendet. In seinem neusten Video heisst es: «Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Es geht jetzt darum, die Zahlen noch weiter herunterzubringen».

Koch kündet an, vorerst auf lustige Videos zu verzichten. «Ich mache erst wieder ein Video, wenn die Zahlen unter 10 sind.» Der ehemalige BAG-Chef appelliert an die Bevölkerung. Abstandhalten sei weiterhin sehr wichtig, auch das Maskentragen sei wichtig an Orten, in dem man die Distanz nicht einhalten kann. Zum Schluss des Videos wünscht Koch seinen Fans noch einen schönen Sommer. Koch: «Es kommt gut, wenn wir uns anstrengen.»