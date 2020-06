Mr. Corona

Daniel Koch wird für Humor-Preis nominiert

Daniel Koch führte die Schweiz mit ruhiger Art und teils trockenem Humor durch die Corona-Krise. Nun ist er in Rente gegangen. Für seinen trockenen Charme ist er jetzt für die Arosa Humorschaufel 2020 nominiert.

«Humor ist ein Wesenszug, den man bei einem Beamten doch eher weniger vermutet», sagt Frank Baumann, Festivaldirektor des Arosa Humorfestivals. Dennoch wurde nun für die Auszeichnung Arosa Humorschaufel 2020 genau so ein Beamter nominiert, nämlich der Schweizer Mr. Corona, Daniel Koch. Der ehemalige Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit ist kürzlich in den Ruhestand getreten. «Aber so schnell werden wir ihn nicht mehr vergessen», steht in einer Mitteilung des Humorfestivals. Koch habe die Schweiz unaufgeregt und stets mit einer guten Portion Humor durch die schwere Zeit geführt.