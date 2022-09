Zürcher Stadtrat: Daniel Leupi will für die Grünen in den Ständerat

Durch den Rücktritt von Ruedi Noser wird ab Oktober 2023 ein Sitz in der Zürcher Fraktion frei.

Der Zürcher Stadtrat Daniel Leupi will für einen Ständeratssitz kandidieren.

Daniel Leupi will für die Grünen in den Ständerat.

Mit dem Rücktritt von Ruedi Noser wird ab Oktober 2023 ein Zürcher Ständeratssitz in Bundesbern frei. Der FDP-Politiker ist seit 2015 im Ständerat und hatte Ende Juni bekannt gegeben, bei den nächsten Wahlen nicht erneut zu kandidieren. Damit ist der Zürcher FDP-Sitz in der Schwebe. Zwar kündigte die FDP gleichzeitig mit dem Rücktritt an, dass die Nationalrätin Regine Sauter für den Sitz kandidieren werde. Sauter, die Direktorin der Zürcher Handelskammer und seit 2015 im Bundeshaus, bekommt aber nun Konkurrenz.