Daniel Radcliffe schwärmt vom Papi-Sein und verrät Babygeschlecht

Auf die Frage, wie sich das Vatersein auf die Rollen auswirkt, die er in Zukunft annimmt, antwortete Radcliffe nun: «Ich denke, das wird es auf jeden Fall. Es hat sich noch nicht wirklich auf die Dinge ausgewirkt, aber ich verbringe wirklich gern Zeit mit ihm und ich denke, ich werde ihn vermissen, wenn ich später im Jahr wieder zur Arbeit gehe.» Er werde wohl in den nächsten Jahren etwas weniger arbeiten, so der Star. Aufhören werde er aber nie: «Ich glaube, das wäre auch nicht gut für mich.»

Daniel Radcliffe und Erin Darke sind mehr als zehn Jahren zusammen

Der Brite und die US-Amerikanerin Darke hatten sich vor rund zehn Jahren am Set des gemeinsamen Films «Kill Your Darlings» kennen und wenig später lieben gelernt. Sie wirkte auch schon in Serien wie «The Marvelous Mrs. Maisel» oder Hollywood-Produktionen wie «Thank You for Your Service» mit. Radcliffe hatte zuletzt durch seine Rolle als Weird Al Yankovic (63) in einem Biopic über den schrägen Musiker für Aufsehen gesorgt.