Daniel Radcliffe und Sohn streiken in New York

Für bessere Arbeitsbedingungen : Daniel Radcliffe nimmt Baby mit zum Streik in New York – Demos auch in England

Daniel Radcliffe setzt sich mit seinem vier Monate alten Sohn und seiner Frau in New York für den SAG-AFTRA Streik ein. Auch Schauspielerin Olivia Wilde wurde mit einem Plakat gesichtet. Lupita Nyong'o ist voller Energie bei der Demonstration im Big Apple mitgelaufen.

In den USA schliessen sich immer mehr Celebrities dem Streik der Filmschaffenden an und zeigen sich solidarisch mit ihren Arbeitskolleginnen und -kollegen, die weniger privilegiert sind. In New York wurde Daniel Radcliffe (34) mit seinem vier Monate altem Baby unter den Streikenden gesichtet.

Auch Olivia Wilde (39), Mark Ruffalo (55), Cynthia Nixon (57) und Lupita Nyong’o (40) gingen im Big Apple auf die Strasse, um sich für die Anliegen von SAG-AFTRA starkzumachen. An der Westküste mischten sich Ex-Disney-Stars Hilary Duff (35) und Vanessa Hudgens (34) mit Plakaten unter die Demonstrationen, die unter anderem vor dem Netflix-Gebäude in Los Angeles stattfinden.

Streik schwappt nach England über

Der Streik führt auch in Europa zu Kundgebungen. Am Freitag sind unter anderem Brian Cox (77) von «Succession», Imelda Staunton (67) von «The Crown» und Simon Pegg (53) aus «Mission Impossible» in London auf die Strassen gegangen, um sich mit der Gewerkschaft SAG-AFTRA zu solidarisieren. «Succession»-Star Cox sprach bei der Kundgebung am Leicester Square neben BAFTA-Gewinnerin Rakie Ayola (55) und Rob Delaney (46), wie «Deadline» berichtete. Anwesend waren weitere Stars wie Naomie Harris (46), Jim Carter (74), Penelope Wilton (77) und Andy Serkis (59).

Cox will KI den Kampf ansagen

Gegenüber «Sky News» sagte Cox: «Dies ist ein wichtiger Streik, der in den USA stattfindet, und wir müssen sie unterstützen. Wir werden als Nächstes belagert werden, [...] vor allem von künstlicher Intelligenz. Das ist etwas, das gestoppt und im Keim erstickt werden muss.» Konkret fordert der Schauspieler in Grossbritannien eine Gesetzgebung, «die der KI sagt, f*** dich».

«The Crown»-Darstellerin Imelda Staunton betonte, dass auch die Bezahlung ein wichtiges Thema für die Branche sei, aber dass der technologische Fortschritt die Ängste noch verstärkt habe. «Die Fragen, die über Streaming und KI aufgeworfen werden, sind alles Themen, die wirklich angegangen werden müssen.» Es sei ein globales Problem, das die ganze Welt betreffe.

Die Kundgebungen fanden am Londoner Leicester Square und in der Manchester Media City statt und wurden von der britischen Schauspielergewerkschaft Equity organisiert. Die Gewerkschaft hat deutlich gemacht, dass sie seit dem Streikaufruf in «unerschütterlicher Solidarität» mit der SAG-AFTRA steht.

Lösung des Streiks ist nicht in Sicht

Im Mai hat die Writers Guild of America (WGA), die Drehbuchschaffende in den USA vertritt, zum Streik ausgerufen. Es geht unter anderem um bessere Entlohnung zu Zeiten des Streamings und eine klare Regulierung der Nutzung von künstlicher Intelligenz. Unterdessen hat sich die Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA der Bewegung angeschlossen. Es ist das erste Mal seit über 60 Jahren, dass beide Organisationen gleichzeitig die Arbeit verweigern.

Noch ist kein Ende des Streiks in Sicht. Die AMPTMP weigert sich laut den Demonstrierenden nach wie vor, auf alle Forderungen einzugehen. Auf ihrer Website schreibt die Organisation am Freitag jedoch, sie würde den Schauspielenden mit einer Lohnerhöhung von insgesamt einer Milliarde, besserer Pension und Krankenkassenversicherungen entgegenkommen.

