Ausserdem habe er zu Beginn seiner Karriere öfters im Internet Kommentare über sich gelesen – was ihm nicht gut getan habe und «verrückt» gewesen sei. Social Media wäre wohl eine Erweiterung dessen – dazu sei er mental nicht stark genug.

«Harry Potter»-Star Daniel Radcliffe (31) hat in einem neuen Interview preisgegeben, weshalb er auf Social Media unauffindbar ist. Er befürchte unter anderem, dass er sich wohl mit anderen Leuten auf Twitter anlegen würde.

Auch hat er verraten, wieso er nicht auf Social Media unterwegs ist – und das auch besser so sei.

Daniel Radcliffe (31) war zu Gast im Youtube-Format «First We Feast».

Wer auf Twitter, Facebook oder Instagram nach «Harry Potter»-Star Daniel Radcliffe (31) sucht, wird nicht fündig. Der Brite hält sich im Netz nämlich seit Beginn seiner Karriere auffällig bedeckt. Während seines Auftritts im Youtube-Format «First We Feast» hat er nun verraten, was es damit auf sich hat.

«Ich habe es in Erwägung gezogen, mir einen Twitter-Account zuzulegen – aber ich weiss hundertprozentig, dass ihr alle mit Geschichten aufwachen würdet wie: Dan Radcliffe gerät auf Twitter in einen Streit», spasst der Schauspieler und führt aus: «Als ich jünger war – jetzt Gott sei Dank nicht mehr –, habe ich noch Kommentare und solchen Mist über mich im Internet gelesen.» Dies sei «verrückt» gewesen und habe ihm nicht gutgetan.

Twitter und Co. seien für ihn so etwas wie eine Erweiterung dieses Verhaltens. «Es sei denn, ich lese einfach nur nette Dinge über mich – was sich aber auch ungesund anfühlt.» Er fügt zudem hinzu, dass er wohl «mental nicht stark genug» sei, um sich der Onlinewelt auszusetzen – er aber ganz gut mit seiner Social-Media-Abstinenz klarkomme.