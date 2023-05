Deutschland: Portemonnaie in Kino nach 23 Jahren gefunden

In einem Kino in Deutschland ist ein Portemonnaie zwischen Sitzen aufgetaucht – es lag dort 23 Jahre lang.

«Dass Fundgegenstände nach so langer Zeit wieder auftauchen, habe ich noch nie erlebt», staunt Kinoleiter Carsten Dunke. Gegenüber dem «Spiegel» gibt er an, das Cineplex-Kino in der deutschen Stadt Hamm werde gerade renoviert. Beim Austausch der Sitze kam dann plötzlich ein Portemonnaie zum Vorschein. Beim Blick in die Geldbörse wurde dann bald klar: Der Gegenstand muss vor sage und schreibe 23 Jahren verloren gegangen sein.