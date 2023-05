Daniel Wermelinger gibt Fehler im Spiel zwischen FCB und FCZ zu

Der FC Basel verlor am Sonntag mit 0:2 gegen den FC Zürich.

Doch warum war Vogel auf die Schiri-Leistung wütend? Und nicht nur er. FCB-Goalie Marwin Hitz attackierte nach der Pleite ebenfalls die Schweizer Schiris. «Wir brauchen Hilfe im Schweizer Fussball», so der Torhüter. «Wir haben ein grosses Problem in der Schweizer Liga.»

Das sagt der Schiedsrichter-Chef

Die beiden sprachen die Szene in der 89. Minute an, die zum Penalty und zum 1:0 für den FCZ führte. Bledian Krasniqi und Michael Lang gerieten in einen Zweikampf. Krasniqi stürzte trotz kaum merklicher Berührung. Schiri Alessandro Dudic zögerte aber nicht und zeigte auf den Punkt. Ein umstrittener Entscheid. Der VAR meldete sich jedoch nicht.