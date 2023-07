Daniela Caracas: Kolumbianerin wütet vor der Frauen-WM

In Neuseeland und Australien steht die WM der Frauen an.

Die WM der Frauen in Neuseeland und Australien hat bereits ihren ersten Eklat – dabei hat das Turnier noch nicht einmal angefangen. So sorgte Kolumbien mit offenbar brutalem Einsatz gegen Irland in einem Testspiel für einen Spielabbruch – und das bereits nach rund 20-minütiger Spielzeit. Die Irin Denise O’Sullivan wurde so schwer am Knie verletzt. Nach der Untersuch stellte sich heraus, dass es zu keiner Fraktur gekommen war. Ob sie aber an der WM mittun kann, steht noch nicht fest.