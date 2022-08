Daniela Katzenberger hat sich «Hodensack-Haut» wegoperieren lassen

Wie die Reality-TV-Darstellerin in ihrer Instagram-Story verriet, hat sie nämlich ganze zwei Jahre hin und her überlegt, ob sie sich den Eingriff wirklich antun möchte. Denn so eine «Hodensack-Haut»-Operation – wie sie ihre Haut über den Augen humorvoll nennt – war für sie eine grosse Überwindung: «Ich hatte wirklich Schiss, dass ich nach der Straffung einen ganz anderen Ausdruck habe und meine Lider so unnatürlich nach oben gezogen werden», so die Deutsche und fügte an: «Zudem hatte ich Angst, dass ich meine Augen nicht mehr zukriege und es einfach Sch***** aussieht.»