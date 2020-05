Tochter darf Prinzessinenkleid tragen

Daniela Katzenberger pfeift auf Gender-Polizei im Internet

Daniela Katzenberger zeigt auf Instagram ihr ganzes Leben. Dass einige ihr auch mal vorschreiben wollen, wie sich ihre Tochter anzuziehen hat, nimmt sie mit Humor und geht in die Gegenoffensive.

So soll ihre Tochter Prinzessinnenkleider tragen, ohne dabei Bedenken zu haben: «Sie kann, sie darf und sie wird!»

Dem Reality-Show-Star ist es egal, was andere über sie denken. Diese Haltung will sie ihrer Tochter weitergeben.

Daniela Katzenberger gibt viel von ihrem Leben preis. Sei das in einer Reality-Show oder auf ihrem persönlichen Instagram-Account. Mit bösen Zungen und Hasskommentaren weiss die 33-Jährige umzugehen.

So auch bei ihrem letzten Post auf Instagram: Das Foto zeigt Daniela Katzenbergers Mann Lucas Cordalis bei einem Spaziergang mit ihrer gemeinsamen Tochter Sophia auf Mallorca, wo die Familie lebt.

Was auf den ersten Blick wie ein süsses Vater-Tochter-Foto aussieht, löst bei ihren Followern wüste Kommentare aus. Grund: Ihre vierjährige Tochter trägt ein rosa Prinzessinnenkleid. Doch: Die «Katze» ist hierbei keine Anfängerin und weiss genau, was ihre Bilder für Kommentare auslösen, so hatte sie bereits im Vornherein die Kommentarfunktion beim Bild deaktiviert.