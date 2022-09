Schönheits-OP: Daniela Katzenberger spricht über ihre «Hodensackhaut»-Entfernung

«Ich habe zwei Jahre lang gehadert und gewartet, das bereue ich jetzt, weil es einfach so geil aussieht», sagt Daniela Katzenberger (35) über ihre jüngste Schönheits-OP. Die Reality-TV-Darstellerin hat sich vor kurzem einer Lidstraffung unterziehen lassen . Auf Instagram hatte sie die überlappenden Lider, die sie so sehr störten, als «Hodensackhaut» bezeichnet.

In einem neuen Youtube-Video verrät sie nun, wie der Eingriff für sie war. «Ich hatte auch Angst vor möglichen Narben, weil ich mich ja auch so gerne schminke und schminken muss, weil ich oft vor der Kamera stehe», so Katzenberger. «Aber man sieht gar nichts!» Weiter spricht die 35-Jährige auch über ihre «braunen Augenringe», die sich seit der Schwangerschaft in ihre Haut quasi «hineingefressen» hätten. «Selbst wenn ich komplett ausgeruht war, hatten die Leute mich gefragt, ob alles ok ist, weil ich so müde aussah.»