Daniela Ryf stellt neuen Weltrekord im Ironman auf

So schnell war noch keine. Daniela Ryf gewann am Sonntag zum dritten Mal in ihrer Karriere den Ironman im bayrischen Roth. Und mit was für einer Zeit. Für die 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und den abschliessenden Marathon über 42 km brauchte die 36-Jährige 8:08:21 Stunden. Somit holte sie sich nicht nur den Sieg, sondern auch den Weltrekord.