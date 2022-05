Ironman-Weltmeisterschaft in Utah : Daniela Ryf ist zurück und feiert fünften WM-Titel

Nach einer längeren Durststrecke ist die Schweizer Triathletin Daniela Ryf wieder zuoberst auf dem Podest gestanden. Bei den Männern hat sich der Norweger Kristian Blummenfelt zum Weltmeister gekrönt.

Fünf Mal: So oft hat Daniela Ryf sich schon zur Ironman-Weltmeisterin gekürt. (7. Mai 2022)

Bei der Ironman-WM in St. George, Utah, gewann sie über die Langdistanz vor der Britin Kat Matthews und der Deutschen Anne Haug.

Bei den Männern hat Kristian Blummenfelt mit der Krönung seines Abräumer-Jahres die deutsche Ironman-Ära bei den Männern beendet. Der 28 Jahre alte Norweger siegte in einer Zeit von 7:49:16 Stunden vor Lionel Sanders aus Kanada und Braden Currie aus Neuseeland – letzterer wurde 500 Meter vor dem Ziel vom Kanadier eingeholt.

Blummenfelt wurde im vergangenen Jahr Olympiasieger in Tokio, gewann den WM-Titel über die Kurzdistanz und stellte bei seinem Ironman-Debüt eine Weltbestzeit auf. In St. George, offiziell die WM 2021, bestätigte Blummenfelt in einem allerdings ausgedünnten Profifeld unter anderem ohne die Mehrfach-Weltmeister Jan Frodeno nach einem Teilriss der Achillessehne und Patrick Lange nach einer Schulterverletzung seine Extraklasse. Der Schweizer Profi-Triathlet Jan van Berkel kam nach 8:56:00 Stunden als 23. ins Ziel.