«So noch nie gesehen» : Daniil Medvedev wirft Trainer während Australian-Open-Spiel aus Stadion

Während den Australian Open spielten sich Szenen ab, die man so noch nicht oft gesehen hat. Während des Spiels beschimpft Daniil Medvedev seinen Trainer und fordert ihn auf zu gehen.

Wenn selbst der weit gereiste und lebenserfahrene Boris Becker verblüfft ist, muss schon etwas Aussergewöhnliches passiert sein. «Das habe ich so noch nie gesehen», sagte der dreimalige Wimbledonsieger und langjährige Tennisprofi am Samstag bei den Australian Open in seiner Rolle als Eurosport-Experte und sprach von einer «ungewöhnlichen Situation». Was war passiert?