Paris-Bercy: Stinkefinger-Eklat um Daniil Medwedew

«Sie pfeifen, ich werde nicht spielen, wenn sie pfeifen. Sie sind dumm. Ich habe nichts getan, aber sie pfeifen mich aus», lamentierte Daniil Medwedew (ATP 3) bei der Partie gegen Grigor Dimitrow in Richtung Stuhlschiedsrichter. Der russische Tennis-Star hatte am Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy einmal mehr seine Nerven nicht im Griff und legte sich mit den Fans an.