Bier ist sein Markenzeichen: Dank Bier knackt Tiktok-Star die 1,6-Millionen-Marke

Mittlerweile verdient der deutsche Social-Media-Star sogar Geld mit seinem eigenen Bier. Nach einer erfolgreichen Kooperation mit der Mannheimer Welde Braumanufaktur verdoppelte sich seine Follower-Zahl und die Idee für eine Eigenmarke war geboren. Anfang März 2021 wurden die ersten 400 Kisten mit dem Bier, das den Namen «Noice» trägt, abgefüllt. Clemens Jedebrock hat dessen Design festgesetzt. Der Biername «Noice» erinnert an sein Lieblingswort «Nice», das er am Ende jedes Videos beim Öffnen der Bierflaschen sagt.

Unerwarteter Erfolg: In wenigen Stunden war der Bestand ausverkauft

Clemens Jedebrock, der nahe der Nordsee-Gemeinde Butjadingen aufgewachsen ist, kündigte seinen ersten Bierverkauf in einem Livestream an. Die Nachfrage der Community war so hoch, dass der komplette Bestand innerhalb von zwei Stunden ausverkauft war. Aktuell verkauft sich sein Bier so gut, dass es monatlich abgefüllt wird. Clemens Jedebrock scherzt im Netz über seinen Bier-Erfolg. Er selbst habe nicht mit diesem Hype und einer solch grossen Nachfrage gerechnet. Mittlerweile hat er sogar prominente Unterstützung: Die Schauspielerin Cheyenne Pahde, bekannt aus der RTL-Soap «Alles was zählt», hat das «Noice»-Bier in den festen Bestand ihres Münchener Restaurants aufgenommen.