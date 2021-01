Das System Bitcoin

Die Idee von Bitcoin entstand 2008, der Erfinder mit dem Pseudonym Satoshi Nakamoto ist bis heute ein Mysterium. Die digitale Währung funktioniert unabhängig von Staaten, Zentralbanken und der Geldpolitik. Besonders ist, dass Krypto-Vermögen und Zahlungen nicht von einer zentralen Stelle kontrolliert oder bestätigt werden. Doch warum steigt der Bitcoin-Wert gerade jetzt so stark an? Kurstreiber sind die grossen institutionellen Investoren, die in den letzten Monaten mit über 12 Milliarden Dollar ins Bitcoin-Business eingestiegen sind, und der Zahlungsdienstleister Paypal, der seit November die Krypto-Währung als Zahlungsmittel akzeptiert. Kritiker warnen vor dem Platzen einer Blase und sehen den Bitcoin weiterhin vor allem als Spekulationsobjekt, das besonders für Privatanleger riskant werden kann. Denn in den vergangenen Jahren hat die Währung eine Achterbahnfahrt hinter sich – noch im März 2020 war der Kurs bei lediglich 5000 Dollar.