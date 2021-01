«Ich habe schon etliche Jahre ein Suchtproblem. Mit 17 begann ich, Alkohol, Gras und die Partydroge MDMA zu konsumieren. Mit 25 hatte ich meinen ersten stationären Entzug, seither habe ich das Trinken im Griff. Insgesamt wurde mein Suchtproblem aber eher schlimmer: In der Entzugsklinik habe ich damals meinen Ex-Freund kennengelernt, der extrem viel Kokain konsumierte. Durch ihn kam ich auf den Geschmack, wurde abhängig und begann, jeden Tag zu koksen.

Das veränderte mich: Ich habe mich mehr und mehr von meinen Freunden distanziert, war nur noch darauf fokussiert, Kokain zu beschaffen und zu konsumieren. Mein Geld wurde knapp und körperlich kam ich an meine Grenzen. Schlussendlich kündigte ich meinen Job, weil ich es nicht mehr vereinbaren konnte, tagsüber als Gesundheitsfachperson Suchtkranken schlaue Tipps zu geben und abends selbst mehrere Linien Koks zu ziehen. Ich habe mich so geschämt und hatte gegenüber meinen Patienten und meinem Arbeitgeber ein schlechtes Gewissen.

Noch vor ein paar Monaten dachte ich, dass ich niemals clean werde. Doch dann kamen der Teil-Lockdown und damit eine Entschleunigung meines Lebens. Ich wollte frei werden von den Drogen, beendete die toxische Beziehung zu meinem Freund und wies mich in eine Entzugsklinik ein. Der stationäre Entzug war leider erfolglos. Aber dort habe ich erfahren, dass ich ADHS habe, was erklärt, weshalb ich seit meiner Kindheit Schwierigkeiten habe, mich zu konzentrieren. Der Konsum von Kokain hat mich immer beruhigt. Nachdem mir ein ritalinähnliches Medikament verschrieben wurde, spürte ich weniger Druck, Kokain zu nehmen, um meine Gedanken sortieren zu können.

Für einen erneuten Entzugsversuch auf eigene Faust bin ich alleine für zehn Tage ins Ausland gereist. Tagelang habe ich in einem Hotelzimmer verbracht, hatte Schüttelfrost, konnte wegen der Albträume kaum schlafen und hatte Fressattacken. Der psychische Entzug war aber wesentlich härter: Ich hatte immer das Gefühl, dass ich konsumieren muss, weil ich sonst nicht funktioniere. Um nicht rückfällig zu werden, habe ich meinem neuen Freund all meine Bank- und Kreditkarten gegeben. Ich habe nie Bargeld bei mir, sondern zahle alles über Twint.

Um nicht erneut in Versuchung zu geraten, löschte ich etliche Handynummern von Menschen aus der Drogenszene und ging nicht mehr an die klassischen Umschlagplätze. Der Teil-Lockdown und die Corona-Massnahmen haben mir dabei geholfen. Inzwischen arbeite ich wieder im Gesundheitswesen, aber nicht mehr mit suchtkranken Menschen. Die letzten Wochen verbrachte ich komplett im Homeoffice und musste zwangsläufig mehr Zeit mit mir verbringen.

Heute kann ich sagen, dass ich dank Corona clean bin. Es ist für mich ein riesen Erfolg, dass ich seit zwei Monaten nicht mehr konsumiert habe. Mein Leben wurde so viel besser durch den Entzug. Ich habe auch Freude an kleinen Sachen entdeckt: Etwa schaue ich nun regelmässig einen Film an oder lese ein Buch. Ich mache wieder Sport und kümmere mich um administrative Sachen. Dass ich wegen Corona vermehrt zuhause bleiben muss, kommt mir da natürlich entgegen.»