Nach 40 Jahren

«Dank Corona habe ich aufgehört zu rauchen»

Rauchen gilt als ein grosser Risikofaktor für schwere Corona-Erkrankungen. Einige von euch haben ihr Laster deshalb bereits abgelegt.

Keystone/AP/Centers for Disease Control and

... über die das Sars-CoV-2 in die Lunge eindringt. «Das könnte ihr grösseres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf bei Covid-19 bringen», so das Fazit der Forscher.

Was bisher nur ein Verdacht war, wurde jetzt in einer Studie bewiesen: Die Lungen von Rauchern weisen mehr ACE2-Rezeptoren auf, jene Stellen, ...

Timo, 29

«Als Covid-19 langsam im Jahr 2020 ankam, war ich noch in Bali und genoss die Sonne. Ich hatte schon einige Monate zuvor gemerkt, dass ich genug hatte vom Rauchen und den Schlussstrich ziehen wollte. Doch gerade im sozialen Umfeld lässt man sich schnell zu einer Zigarette hinreissen. Also nutzte ich die Chance, da ich derzeit wegen der Pandemie so oder so niemanden treffen soll, und lasse das mit dem Rauchen einfach sein. Es ist ja eh schon dämlich genug, dass man sich vergiftet und dafür auch noch bezahlt. Ich wünsche jedem die Kraft, mit dem Rauchen aufzuhören.»