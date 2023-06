Wittenbach: Zwei Männer nach Fahrzeugeinbruch festgenommen

Am Donnerstag, kurz nach 2.45 Uhr, wurde der Notrufzentrale St. Gallen ein Fahrzeugeinbruch an der Weidstrasse in Wittenbach SG gemeldet. Ein Mann wurde in der Nacht von einem bellenden Nachbarshund geweckt. Als er aus dem Fenster schaute, bemerkte er eine offenstehende Autotür und konnte zwei unbekannte Männer in seinem Auto beobachten. Nachdem der Autobesitzer Nachschau gehalten hatte, flüchteten die beiden Männer in Richtung Zentrum. Er alarmierte die Polizei.