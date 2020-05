Corona-Fragebogen

«Dank der Krise schätze ich die Natur umso mehr»

Heute mit David Hablützel (24), Snowboard-Profi, Olympia-Fünfter in der Halfpipe 2014 und Jungunternehmer.

«Existenzängste sind bis jetzt noch nicht in mir aufgekommen.»

Wie sehr beschäftigt Sie das Coronavirus?

Es beschäftigt mich durchaus, wie alle . A ber ich versuche es positiv zu sehen und möchte die Zeit anders nutzen . A lso Dinge unternehmen, für die ich mir vorher nur wenig Zeit genommen habe, zum Beispiel Spaziergänge allein in der Natur.

Welchen Einfluss hat die aktuelle Lage auf Ihren Alltag?

Es beeinflusst meinen Trainingsalltag. Ich kann nicht in die Trainingsstätte, dies hat aber auch den Vorteil, dass ich neue Trainingsarten kennenlerne und ich mir zudem mehr Zeit für mein Start-up Teal Project nehmen kann. Wir produzieren Performance-S ports ocken aus r ecyceltem Ozeanplastik, die auch für den Alltag bestens geeignet sind.

Wie haben Sie während des Lockdown trainiert?

S elbstständig im Wohnzimmer. Durch die Einschränkung bin ich kreativ geworden, um neue Trainingsübungen in meinen Alltag einzubauen, etwa mit Jonglierbällen oder Balance-Boards.

Wie hat sich Ihr Training seit dem 11. Mai verändert?

Gehen Sie nun wieder öfter aus dem Haus und wofür?

Ja. Um mit meinem Snowboardteam in Trainingshallen zu trainieren oder freie Nachmittage in Skateparks oder Parks zu geniessen.

Wie verbringen Sie in diesen Wochen Ihre Freizeit?

Ich habe mich an die intensive Zeit mit mir selbst gewöhnt und geniesse es auch, in der Freizeit unter wenig Leuten in der Natur zu sein. Die v iele n Spaziergänge und Velotouren sind d ie positive Seite des Lockdown.