Christian Eriksen nach Herzinfarkt – «Dank der Schweiz durfte ich professionell trainieren»

«Haben alle dieselben Gefühle durchlebt»

Dänemark-Trainer Kasper Hjulmand

Am Mittwoch kehrte Christian Eriksen zum ersten Mal seit seinem Herzinfarkt zur dänischen Nationalmannschaft zurück. «Es gab viele Lächeln und Umarmungen», sagt Dänemark-Trainer Kasper Hjulmand. Es sei ein Tag der Freude gewesen, denn viele Spieler hätten Eriksen seit dem Zwischenfall praktisch nicht mehr gesehen. «Das ganze Land hat diesen Moment gemeinsam erlebt. Wir haben alle dieselben Gefühle durchlebt», blickt Hjulmand auf den Tag im vergangenen Juni zurück. «Jetzt teilen wir gemeinsam die Freude, ihn zurückzusehen.» Auf der ganzen Welt würden immer noch viele Menschen aufgrund eines Herzinfarkts sterben. «Es ist eine gute Geschichte, wenn jemand so etwas überlebt und zurück zur Normalität findet», meint der Dänemark-Coach. Ob Eriksen am Samstag beim Testspiel gegen die Niederlande zu seinem Comeback kommt, will Hjulmand noch offen lassen. (law)