Herisau AR: Dank diesem Weihnachtsbaum erhalten 300 bedürftige Kinder ein Geschenk

An diesem Weihnachtsbaum hingen Anfang Dezember noch die Wünsche von Hunderten bedürftigen Kindern. Anonyme Wichtel haben die Wünsche nun in Pakete umgewandelt.

1 / 2 Der Wunschbaum steht im Rana Kosmetikstudio in Herisau. Steffi Tschumi Anfang Dezember sah die Tanne noch so aus: Voller Wünsche. Diese konnten mittlerweile allesamt erfüllt werden. Steffi Tschumi

Darum gehts In einem Kosmetikstudio in Hersiau AR steht ein Baum, der Wünsche erfüllt.

An den Zweigen hängen Wünsche bedürftiger Kinder.

Diese können von anonymen Wichteln erfüllt und eingepackt unter den Baum gelegt werden.

Beinahe 300 bedürftige Kinder können durch diese Aktion beschenkt werden.

Im Geschäft der Rana Kosmetik in Herisau AR steht eine ganz besondere Tanne: ein Wunschbaum. Daran hängen Wünsche von 285 Kindern, deren Familien sich keine Weihnachtsgeschenke leisten können. Der Wert dieses Geschenkwunsches durfte bis zu 50 Franken betragen. Anonym konnten sich Leute als Wichtel zur Verfügung stellen. Teilnehmende konnten eine dieser Karten nehmen und das entsprechende Wunschobjekt kaufen und in Geschenkpapier verpackt unter den Baum legen.

Der Geschäftsführerin und Initiantin des Projektes, Steffi Tschumi, ist es wichtig, dass tatsächlich nur Wünsche von bedürftigen Familien und Kindern auf diese Weise in Erfüllung gehen. «Wir verteilen Flyer ans Flüchtlingszentrum, an das Care-Food-Team und an den Sozialdienst», so Steffi Tschumi zu 20 Minuten. Die meisten Wünsche der Kinder sind: Winterbekleidung und Spielsachen.

Geschenke werden persönlich ausgeliefert

Diese Weihnachtswünsche werden mit einer Nummer versehen und anonymisiert an den Weihnachtsbaum in ihrem Geschäft gehängt. Die Wichtel können auf diese Weise Kindern ein Geschenk machen, die ansonsten zu Weihnachten vielleicht keines bekommen würden. «Dieses Jahr konnten wir erfolgreich 285 Wünsche erfüllen. Die Familien müssen mit uns in Kontakt treten, wir überreichen die Geschenke persönlich vor Ort bei den Familien zu Hause», so die 34-Jährige. Die ganze Familie der Herisauerin hilft mittlerweile beim Ausliefern mit.

Kinder aus Jugendheimen und Notunterkünften erhalten so oder so ein Geschenk. «Ich bekomme von den Häusern eine Liste von Wünschen, die auch an den Baum kommen.» Auch wenn Steffi Tschumi mit dem Projekt fortfahren möchte, will sie die Aktion im kleinen Rahmen behalten. «Einige Wichtel sagten mir bereits jetzt, dass sie sich aufs nächste Jahr freuen, also werde ich die Aktion sicher noch eine Weile weiter leiten», so die Geschäftsinhaberin schmunzelnd weiter.

