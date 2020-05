Aktualisiert vor 19min

Flugverkehr

«Boarding wird sehr viel länger gehen»

Die Airlines wollen den Flugplan wieder hochfahren. Dazu gibts in Zürich ein Schutzkonzept. Das lässt aber auch Fragen offen.

von Raphael Knecht

Im Flughafen Zürich herrscht derzeit gespenstische Stille. Es sei bedrückend, wenn man durch den Check-in geht, sagt Stefan Tschudin vom Flughafen Zürich. Aber bald soll es mit dem Fliegen wieder so richtig losgehen.

Darum gehts Mit einem Sicherheitskonzept soll der Flugbetrieb ab Zürich wieder möglich sein.

Es wird mehr gereinigt, und Passagiere sollen freiwillig Masken tragen.

Das könnte laut Experten ein falsches Sicherheitsgefühl vermitteln.

Zudem dürfte es den Boarding-Prozess in die Länge ziehen.

Desinfektionsmittel, Schutzmasken, Plexiglas: Am Donnerstag hat der Flughafen Zürich zusammen mit der Swiss und Swissport sein Schutzkonzept vorgestellt. Damit soll es möglich sein, den Flugverkehr nach und nach wieder hochzufahren. Das sind die Massnahmen:

Hygiene

Am Flughafen und im Flugzeug wird häufiger gereinigt. Auch zwei neue Putzroboter kommen in den Einsatz, die die Böden automatisch putzen. Besonders Kontaktflächen wie Handläufe oder Gepäckwagen werden häufiger geputzt und desinfiziert. An über 200 Standorten wurden Desinfektionsmittelspender platziert – zudem gibt es an allen Schaltern Plexiglas-Schutzscheiben.

So sieht der Putzroboter am Flughafen Zürich aus. ZRH

Masken

Eine Maskenpflicht gibt es grundsätzlich nicht, weder am Flughafen noch in den Swiss-Fliegern. Man setze lieber auf Eigenverantwortung, heisst es beim Flughafen Zürich und bei der Swiss. Empfohlen wird das Tragen von Masken aber trotzdem, und am Flughafen gibt es Selecta-Automaten mit Masken und Desinfektionsmitteln. Personal, das im direkten Kundenkontakt ist, trägt ebenfalls eine Maske, heisst es bei der Swiss. Bei der Flughafenpolizei ist das auch so, dort geschehe das aber im eigenen Ermessen. Es gilt lediglich eine Handschuhpflicht.

Abstand

Am Flughafen werden Gäste mit Hinweisen und Markierungen daran erinnert, Abstand zu halten. Um Menschenansammlungen zu verhindern, werden für Kontrollen möglichst viele Schalter geöffnet, und die Passagiere werden auf verschiedene Geschosse und Linien verteilt. Beim Securitycheck würden grössere Anstehbereiche eingerichtet. Auch die Passagierkapazität in den Bussen wird reduziert.

Service an Bord

Aus Hygienegründen verzichtet die Swiss bis auf weiteres auf den Duty-free-Verkauf im Flugzeug, die Verteilung von Handtüchern und den Verkauf von offenen Kosmetikprodukten. Auch Bordmagazine und Zeitungen werden nicht mehr verteilt. Man kann sie aber weiterhin elektronisch beziehen. Zudem gibt es nur Früchte zum Schälen.

Fiebermessen

Temperaturmessungen werden nur im Auftrag einzelner Fluggesellschaften – im Moment etwa Air Canada und Alitalia – oder aufgrund länderspezifischer Einreisebestimmungen durchgeführt. Es gibt also kein grundsätzliches Fiebermessen für alle Passagiere.

Grenzöffnung Mehr Flüge Mit den Grenzöffnungen ab Juni wird ein erster Anstieg des Luftverkehrs und Passagiervolumens erwartet. Am Flughafen Zürich planen Fluggesellschaften wie die Swiss und Edelweiss, ihr Angebot in den nächsten Wochen wieder deutlich auszubauen, und werden ab Zürich und Genf über 350 Flüge an rund 70 europäische Ziele anbieten. Darunter befinden sich verschiedene Ziele im Mittelmeergebiet (etwa Barcelona, Madrid, Florenz und Rom), in Skandinavien (etwa Göteborg und Kopenhagen) und europäische Zentren wie Paris oder Ferienziele wie die griechischen Inseln, Türkei und Zypern. Bestehende Verbindungen wie beispielsweise Amsterdam, Athen, Berlin, Lissabon und London werden ausgebaut. Im Langstreckenbereich werden im Juni auch wieder Passagierflüge nach New York, Chicago, Singapur, Bangkok, Tokio, Hongkong und Johannesburg sowie auch Mauritius, Cancún oder Punta Cana angeboten. Auch ausländische Fluggesellschaften haben angekündigt, Zürich wieder vermehrt anzufliegen.

«Falsches Sicherheitsempfinden»

Das Sicherheitskonzept lässt laut Aviatik-Experte William Agius einige Fragen offen. So will die Swiss ihre Flugzeuge wieder voll besetzen und nicht etwa den Mittelsitz freilassen – es wird lediglich das Tragen einer Maske empfohlen: «Da setzt man ganz viel Vertrauen in die Masken, statt Abstand zu halten – dabei ist sich die Wissenschaft immer noch nicht einig, wie viel die Masken wirklich bringen», sagt Agius zu 20 Minuten. So vermittle man den Passagieren ein «falsches Sicherheitsempfinden» – auch wenn es wohl besser sein dürfte, eine Maske zu tragen, als nicht.

Die Swiss gibt zu bedenken, dass ein halb leerer Flug nicht rentabel ist. Zur Kritik, dass das ein falsches Sicherheitsempfinden vermittle, heisst es, man orientiere sich an den Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit, das Schutzmasken empfiehlt, wenn Social Distancing nicht eingehalten werden kann. Das sei im Flugzeug analog zum öffentlichen Verkehr. Zudem sei das Ansteckungsrisiko an Bord gering, weil die Luft vertikal zirkuliert und nicht in der Kabine verteilt wird.

«Boarding wird sehr viel länger gehen»

Auch die Massnahmen am Boden dürften laut Agius unerwünschte Konsequenzen haben: «Den Abstand kann man vielleicht halten, aber das Ganze bedeutet, dass das Boarding nun sehr viel länger gehen wird.» Ob es künftig reichen wird, eine halbe Stunde vor Abflug am Gate zu sein, bezweifelt Agius. Beim Flughafen heisst es hingegen, man hoffe, bald wieder gleich schnell zu sein wie bisher.