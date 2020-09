In unserer vierteiligen Videoserie zeigt dir Yogalehrerin Sandrine Grossenbacher vom Studio Yogart in Zürich einfache Asanas für den Alltag. Die Übungen kannst du sogar im Bett machen, um danach direkt einzuschlummern.

Du bist noch nie auf einer Yogamatte gestanden, hättest aber nach dem Video doch einmal Lust, den Sport auszuprobieren? Dann solltest du dir die Yogastile in der Infobox mal genauer anschauen. Wenn du dir unsicher bist, was dir am ehesten zusagt, vereinbare am besten ein paar Probelektionen in verschiedenen Studios in deiner Nähe.