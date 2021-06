7 Wein-Apps, die dir das Leben leichter machen

Man muss kein Profi sein, wenn man guten Wein trinken will. Dennoch bereitet die Auswahl des Weines – egal, ob im Supermarkt oder im Restaurant – vielen Kopfzerbrechen : Welcher Wein passt zu Pulpo, schmeckt auch der geliebte schwere Rotwein zum cremigen Weichkäse? Es verwundert nicht, dass Weinseminare so gut besucht werden – schliesslich will sich bei der Auswahl des Weines niemand blamieren.

Ganz ohne grosse Mühe kann man sich ein Basic- Wein -W issen aber auch mithilfe von Apps aneignen: Als Tools auf dem Handy helfen sie dabei , gute Weine zu erkennen, s ie dienen als Lexikon , empfehlen Hobby-Köchinnen und -Köchen den passenden Weine zum Essen oder h elfen, den Überblick im Weinkeller zu bewahren . Eine Auswahl.

Der Klassiker: Vivino

Mit seinen mehr als 50 Millionen Do w nloads w eltweit, zwölf Millionen gespeicherten Weinen und 13 Milliarden gescannten Etiketten ist Vivino die meistgenutzte Wein-App. In Sekundenschnelle identifiziert sie eine fotografierte Flasche , liefert Details zum Wein und informiert, ob ihn andere auch mochten. Ebenfalls kann man Weine bewerten und speichern und beim nächsten Weinkauf auf die Notizen zurückgreifen, was äusserst praktisch ist. A uch wenn die Kommentare nicht immer kenntnis- oder aufschlussreich und durch den offenen Zugang leicht manipulierbar sind , überzeugt diese App mit ihrer leichten und schnellen Bedienbarkeit .

Wo: iOS und Android

Kosten: Gratis

Mit Bewertungen von Profis: Wine-Searcher

E i nen ähnlichen Service bietet Wine - Searcher . J edoch hebt sich die App von Vivino ab , indem die Wein- Bewertungen nicht vo n den Endverbrauche nden stammen, sondern von renommierten Wein-Journalisten und -Journalistinnen . E benfalls können hier Bier- und Spirituosen-Sorten gesucht werden .

Wo: iOS und Android

Kosten: D ie Standardversion ist kostenlos, ein Upgrade mit Zusatzfunktionen ist kostenpflichtig.

Für Hobby-Kochende: WineStein

Diese App ist besonders für jene hilfreich, die etwas verloren vor dem Weinregal steh en und nicht wiss en , welcher Wein zur bestellten Pizza oder zum geplanten Dinner passen soll. Auf der einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche tippt man das G e richt e in, worauf hin die App eine breite Auswahl an Weinempfehlungen liefert . D i ese kö n nen zusätzlich n ach Land, Preis und Wein-Art gefiltert werden. Ist der Wein bereits vorhanden, generiert die App die passenden Gerichte. Auch wenn sie e inen überschaubare Anzahl an Schweizer Weine n listet, i st die App dennoch inspirierend .

Wo: iOS und Android.

Kosten: D ie Standardversion ist kostenlos, ein Upgrade mit Zusatzfunktionen ist kostenpflichtig.

Für Wein-Geeks: Weintrainer

Hast du dich schon immer gefragt, woher das Vanille- oder Kokosnuss-Aroma im Wein kommt? Oder w elche die w ichtigsten Rebsorten in einem Chianti sind ? D er Weintrainer b eantwortet spielend mit virtuellen Karteikarten 14’000 Fragen zu Weingeografie, Rebsorten, Verkostungsmerkmalen oder zur Lagerdauer. Diese können nach Schwierigkeitsgrad, Themen und Länder n gefiltert werden.

Wo: iOS und Android

Kosten: In der kostenlosen Version stehen rund 100 Fragen bereit.

Wissensstillend: wein.plus

Eine weitere App für wissensdurstige Wein-Enthusiasten bietet sich mit wein.plus. Obwohl sie für Mitglieder der grösste n Weinplattform Europas konzipiert wurde, d enen Zugang z u den g anzen Texten g ewährt wird , bietet die App auch nicht - zahlenden Interessierten eine riesige D atenbank mit Informationen rund um das Thema Wein . Ausserde m verfügt wein.plus über das « weltgrösste Weinlexikon mit über 23’000 Einträgen », wo beinahe jeder Begriff in ausführlichen Texten erklärt wird .

Wo: iOS

Kosten: Mit der kostenlosen Version hat man Zugang zu gekürzten Texten, Mitglieder von wein.plus lesen sämtliche Inhalte und Weinkritiken ohne Einschränkungen.

Praktisch: Kellermeister

Wenn der Weinkeller dann mal reichlich befüllt ist , hilft der Kellermeister dabei, den Überblick zu behalten : Auf einer e infachen L i ste zeigt er an, welche Weine eingelagert sind, wann die Flaschen gekauft und dem Keller wieder entnommen wurden, liefert Informationen und Bewertungen zu den jeweiligen Weinen und erinnert, wenn sie zu lange gelagert wurde n . Für den Fall, dass der eine Keller nicht mehr genug Platz bietet: In der App können mehrere Keller registriert werden.

Wo: Android

Kosten: Gratis

Sorgt für Diskussionsstoff: When Wine Tastes Best

Du zweifel st noch , ob du die gute Flasche Wein heute trinken willst oder besser e rst morgen ? Beim Entscheiden hilft dir When Wine Tastes Best, der biodynamische Kalender für Weintrinker: Basierend auf 50 Jahren Forschung von Maria Thun, einer deutschen Anthroposophin, gibt d ir die App Bescheid, wann die besten Tage zum Weintrinken sind (Frucht- und Blütentage) und wann die weniger guten (Wurzel- und Blatttage). Dies e App kann man nun als Aberglaube abtun oder nicht, witzig ist sie alleweil.

Wo: iOS und Android

Kosten: D ie Standardversion ist kostenlos, die Wochenendtage müssen gegen Bezahlung freigeschalten werden.

Wie eignest du dir Wein-Wissen an? Auf welche Wein-App schwörst du? Verrate es uns in den Kommentaren.