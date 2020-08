Drohnen bei Rehkitzrettung

In der Schweiz kommen jährlich laut Statistik rund 1500 Rehkitze durch Mähmaschinen ums Leben. An diversen Orten sind Drohnenpiloten für die Rettung der neugeborenen Rehe im Einsatz. Einer davon ist Livio Son im Linthgebiet. Es gebe zwar oft Kritik, wenn es um das Einsetzen von Drohnen gehe, hier sei es aber absolut sinnvoll, so Son. Herkömmliche Methoden zur Rehkitzrettung, etwa die Suche mit Hunden oder Menschenketten, seien nämlich sehr zeitaufwendig und nicht immer erfolgreich. Werden die Kitze nicht gerettet, habe dies schwere Folgen. Oft leide das Tier, wenn es angemäht werde, grosse Qualen, erklärt der Drohnenpilot.