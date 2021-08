Liebe auf dem Güsche - Dank eines Datenlecks sind sie heute verheiratet

Chatten kann man auf «Güsche-Date» aber nicht. Wenn man ein Match hat, trifft man sich zu einer ausgewählten Zeit im EWB-Zelt. Morris und Deborah hatten zwar ein Date abgemacht, der 30-jährige war da aber «leider noch mit Kollegen am Zelt aufbauen.» Das Date ging also vergessen. Doch durch einen zweiten Zufall trafen sich die beiden dann doch. Denn: für etwa «drei Sekunden» hatte die App eine Störung. Normalerweise zeigt die App nur Pseudonyme an, ganz kurz konnte Morris aber den ganzen Namen von Deborah sehen. So konnte er sie auf Facebook kontaktieren, um das verpasste Date nachzuholen.