Erstmals seit 2016: Dank Fabian Cancellara – die Schweiz hat wieder ein Profi-Radteam

Grosse Neuigkeiten für den Schweizer Radsport. Rad-Ikone Fabian Cancellera verkündete am Dienstag kurz vor Beginn der Tour de Romandie, dass er ab nächstem Jahr ein eigenes Profi-Radsportteam an den Start bringen wird.

«Brauchen Zeit für grosse Siege»

Die lebende Schweizer Radikone beendete 2016 seine Aktivkarriere, nachdem er in seiner ruhmreichen Laufbahn zweimal Olympasieger wurde und vier Weltmeistertitel holte. Nun wechselt er also in die Chefetage und will als Rad-Boss grosse Erfolge einfahren.