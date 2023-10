Momos in der Schweiz: Deshalb sind sie so beliebt

Alleine in Schaffhausen kriegt man an drei verschiedenen Orten Momos.

Schätzungsweise 8000 tibetische Flüchtlinge leben in der Schweiz – viele von ihnen arbeiten in tibetischen Restaurants.

Momos gibt es mittlerweile in fast jeder Schweizer Stadt – vor allem in der Deutschschweiz. Wer in der Stadt Zürich nach «Momos» sucht, findet via Google 18 Lokale, die sie anbieten. Im Ausland sieht das anders aus. In den Grossstädten Wien und Berlin sind es je drei Ergebnisse – gleich viel, wie in Schaffhausen. Magnasch Joos, Gastroexperte für das Beratungsunternehmen Suited&Booted weiss, wieso die tibetischen Teigtaschen hierzulande den Durchbruch geschafft haben.