LovelyMe«Dank Google wusste ich, dass ich Krebs habe»

Karlo, was ist dir passiert?

Ich habe 2018, mit 23 Jahren, die Diagnose Lymphdrüsenkrebs (Hodgkin-Lymphom) bekommen. Bis zur Diagnose war es aber ein langer Weg: Angefangen hat es mit einem geschwollenen Lymphknoten an der Leiste. Ich dachte erst an einen Leistenbruch, das war es aber nicht. Die Ärzte schienen sich keine Sorgen zu machen und haben mich heimgeschickt. Dann bekam ich andere Symptome: Ich hatte einen wahnsinnig starken Juckreiz, wie bei einem Bienenstich, aber am ganzen Körper. Ich habe mich manchmal mit einer Gabel gekratzt! Die Ärzte haben mir eine Salbe verschrieben, die aber nicht wirklich half. Wenig später kam der Nachtschweiss hinzu: so schlimm, dass das Bett am Morgen jeweils getränkt war. Irgendwann habe ich meine Symptome gegoogelt – und Google sagte, ich habe Krebs.