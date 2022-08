Glazed Donut Lips: So funktioniert Hailey Biebers Lippen Make-up

Wer hätte gedacht, dass es ein Donut mit Zuckerguss mal zum XXL-Beautytrend schafft? Hailey Bieber, Model und jüngst ins Beauty-Business eingestiegene Unternehmerin, hat den Trend nicht nur vorhergesehen, sie hat ihn erschaffen.

Denn Glazed Donut Skin, also Haut, die so glänzt, wie ein frisch glasierter Donut, ist seit langem das Markenzeichen der Amerikanerin. Dazu kommt ein gleichnamiger Nailart-Look, den Hailey bekannt machte. Er wurde tausendfach nachgeahmt und ist momentan das womöglich gefragteste Design in Nagelstudios. Und nun Haileys neuester Streich: Glazed Donut Lips.

In zwei Schritten zum Look

Auf ihrem Tiktok-Account liefert das Model kürzlich ein denkbar einfaches Tutorial: Man nehme seinen liebsten nudefarbenen Lipliner und umrande damit die Lippen. Im Anschluss folgt als Topping statt Gloss ein farbloser Lipbalm, der viel Glanz liefert und zusätzlich pflegt.

Natürlich hat Frau Bieber nicht irgendeinen benutzt – ihre Wahl fällt wenig überraschend auf das Modell der eigenen Beauty Brand, Rhode. Der ist in der Schweiz bisher nicht erhältlich. Aber pssst, das klappt auch mit jedem anderen glänzenden Balm.

Erst Donut, dann Brownie

Wem der Look zu subtil ist, der findet bei Haileys Make-up Artistin Leah Darcy eine Alternative. Sie kreiert neben den Donut Lippen noch eine dunkel umrandete Version in Rose-Braun nach dem gleichen Prinzip. Kleine Notiz am Rande: Hailey repostet das Video auf Tiktok und nennt es in der Caption … Trommelwirbel … Brownie Glazed Lips.

Glänzend in den Herbst

Nun – erfunden haben den Look weder Hailey noch ihre Make-up Artistin. Und auch von all den Gebäck-Assoziationen kann man halten, was man will. Sicher sind aber zwei Dinge. Erstens: Was Hailey trägt, wird verdächtig oft Trend. Und zweitens: Der Herbst steht vor der Tür und mit ihm ein erhöhtes Risiko für spröde Lippen, die zuvor nicht genug gepflegt wurden. Vielleicht ist es also nicht die schlechteste Idee, Gloss gegen Balm zu tauschen und dem hübschen Lippen-Look eine Chance zu geben.