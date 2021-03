Das ist auf der Hinterseite des Hügels mit dem Hollywood Sign. Meghan hat 1994 allerdings nicht an diesem Standort ihr erstes eigenes Geld verdient, sondern in einem Store, der mittlerweile geschlossen ist.

In so einem Laden hat Herzogin Meghan (39) als 13-Jährige gejobbt, wie sie in der Nacht auf Montag im Tell-all-Interview bei Oprah Winfrey (67) verriet.

Nämlich in einem Frozen-Yogurt-Laden, der nach der Ausstrahlung etwa viermal so viele Kundinnen und Kunden hat wie vorher.

Nämlich 1994 an der Theke von Humphrey Yogart (wir hoffen, es gibt da die Sorte «Here’s Looking at You, Chocolate Chip» – *badum-tsss*) in Los Angeles, wo sie mit 13 Jahren Frozen Yogurt verkauft hat, wie TMZ.com schreibt.