Besser als Michael Jordan? Jetzt ist LeBron James der NBA-König

LeBron James hat einen für unerreichbar geltenden Rekord in der NBA gebrochen: Der 38-Jährige hat nun so viele Punkte in der besten Basketballliga der Welt erzielt wie kein anderer vor ihm.

Darum gehts LeBron James gehört bereits zu den besten Basketballern der Geschichte.

Der 38-Jährige absolviert aktuell bereits seine 20. NBA-Saison.

James brach nun den Punkte-Allzeitrekord in der NBA.

Wer erinnert sich noch an das Jahr 2003? Damals gewann Roger Federer in Wimbledon seinen ersten Grand-Slam-Titel. Michael Schumacher wurde zum sechsten Mal Weltmeister und Arnold Schwarzenegger wurde zum Gouverneur von Kalifornien gewählt.

Ausserdem begann am 30. Oktober die NBA-Karriere eines des besten Basketballers der Geschichte. LeBron James ist seit Dienstagabend der erfolgreichste Korbjäger der NBA. Ein weiteres Kapitel in der extrem erfolgreichen Karriere von James.

König Lebron

Nun hat er ihn also gebrochen, den Rekord, den viele lange als unerreichbar hielten: Die meisten Punkte in der NBA. Der 38-Jährige steht nach seinen 38 Zählern gegen die Thunder nun bei 38’390 Punkten und hat Kareem Abdul-Jabbar mit 38’387 Zählern überholt. Diesen Bestwert brach James auch, weil er in seiner 20-jährigen NBA-Karriere stets zu den Fittesten gehörte, keine allzu schlimmen Verletzungen davontrug und stets regelmässig punktete.

Das tut der Forward der Los Angeles Lakers auch in dieser Saison, er hat einen Punkteschnitt von 30 pro Spiel, obwohl die Los Angeles Lakers bisher keine gute Saison zeigen. Nun hat James den Bestwert Abdul-Jabbars gebrochen und es stellt sich mal wieder die Frage aller Fragen im Basketball: Wer ist der beste Basketballer in der Geschichte, LeBron James oder Michael Jordan?

Duell gegen Air Jordan

MJ, His Airness – seit der Netflix-Doku The Last Dance sind die Spitznamen Jordans auch vielen Nicht-Basketball-Fans ein Begriff. Jordan gewann in den 90er-Jahren mit den Chicago Bulls sechsmal den Titel, wurde dabei sechsmal zum besten Spieler der Finals gewählt. Genau dieser Umstand – und dass er immer mit den Bulls und nur mit wenigen anderen Stars Meister wurde – hievt Jordan bei vielen Fans noch über James.

Doch was ist jetzt, da James die meisten Punkte erzielt hat? Das sagt er selber: «Jeder hat seinen Favoriten, jeder entscheidet das für sich selbst. Ich weiss, was ich gebracht habe, und ich habe das Gefühl, dass ich der Beste bin, der dieses Spiel je gespielt hat. Aber es gibt so viele grossartige Spieler, und ich bin froh, dass ich Teil des Ganzen bin.»

Einige seiner NBA-Bestwerte

Nummer 1 bei den Punkten (38’390)

Nummer 4 bei den Assists (10’354)

Nummer 9 bei den Steals (2179)

4 Meistertitel (2012, 2013, 2016, 2020)

4 Mal MVP (bester Spieler) der Liga

4 Mal Finals-MVP

19 Teilnahmen am All-Star-Game

Zweimal Olympia-Gold mit den USA (2008, 2012)

Er spielt(e) gegen Vater und Sohn

Ein schönes Beispiel um die Langlebigkeit James’ darzustellen, ist folgender Fakt: Der 2,06 m grosse Forward, der seine vier NBA-Titel mit den Miami Heat (2012, 2013), den Cleveland Cavaliers (2016) und den Lakers (2020) gewann, ist in der aktuellen Spielzeit gegen einige Spieler angetreten, gegen deren Väter er ebenfalls in der NBA bereits spielte. Genauer gesagt sind das sogar neun Vater-Sohn-Duos.

Wie lange spielt James noch?

Das weiss nur er genau, sein Vertrag mit den Lakers läuft sicher noch bis Ende der Saison 2024/25. «Ich werde ein paar weitere Jahre spielen. Es geht nur um meinen Kopf», sagte er am Dienstagabend. Er habe immer noch das Gefühl, dass er dabei helfen könne, Meisterschaften zu gewinnen. «Es ist eine Freude, seit 20 Jahren in dieser Liga zu spielen.»

James hat angedeutet, dass er gerne einmal mit seinem ältesten Sohn Bronny James gemeinsam ein NBA-Spiel bestreiten möchte. Dieser ist aktuell 18 Jahre alt und spielt noch in der Highschool. Doch wenn er so gut wird wie sein Vater, wird er das College ebenfalls überspringen und direkt in der NBA starten.

