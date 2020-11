Als erste Frau spielte Sarah Fuller am Samstag in einer der Top-Ligen des College Football.

So laut war es wohl noch nie in einem Football-Stadion, wenn der Gegner den Anstoss zur zweiten Hälfte ausführt. Beim Spiel zwischen den Universitäten Missouri und Vanderbilt sorgten die wenigen zugelassenen Fans aber für viel Lärm. Der Grund: Vor ihren Augen wird gerade Geschichte geschrieben. Denn der Kickoff wird von Sarah Fuller ausgeführt, der ersten Frau, die in einer Top-Liga des College-Footballs zum Einsatz kam.

Die Botschaft im Helm

Sie sei sehr ruhig gewesen, als sie aufs Feld kam, sagte sie nach dem Spiel. «Der Final mit dem Fussball-Team war stressiger. Aber ich war schon sehr aufgeregt.» Mit ihrem Einsatz will sie eine Nachricht an Mädchen überall senden: «Du kannst alles tun, was du dir vornimmst. Mit dieser Mentalität kannst du Grosses erreichen.» Die Botschaft, die sie in die Welt hinaustragen will, steht auf ihrem Helm: «Play Like a Girl.»