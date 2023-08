Thailand: Adoptivvater verkleidet sich für Muttertag als Frau

Mit seiner Aktion gelang es Joe Lookphonbodee, seiner Tochter ein breites Grinsen aufs Gesicht zu zaubern. Tiktok/joey_kp

Darum gehts Ein Vater ist in Thailand mit Kleid und Perücke an einer Muttertagsfeier aufgetaucht.

Denn seine Adoptivtochter Cream ist ohne leibliche Eltern aufgewachsen.

Über die Überraschung zeigt sich die Drittklässlerin sichtlich erfreut.

In Thailand wird der Muttertag traditionell am 12. August gefeiert, so auch am Ban Noen Kroi Gymnasium im Westen des Landes. Für die Drittklässlerin Cream jeweils ein schwieriger Tag – das Mädchen wuchs ohne seine leiblichen Eltern auf.

Mit seinem Auftritt stahl Joe Lookphonbodee aber allen die Show – und machte Cream überglücklich. Der 48-Jährige tauchte am Muttertag nämlich mit Kleid und Perücke an der Schule auf, an der er normalerweise als Sportlehrer unterrichtet. Denn der Mann, der von den Schülern Teacher Joe oder Mr. Pratya genannt wird, ist der Adoptivvater von Cream, wie «Mothership» schreibt.

«Schäme mich nicht, weil ich mein Kind liebe»

«Wenn die Schule zum Muttertag extra etwas organisiert, möchte ich nicht, dass mein Kind das Gefühl hat, nicht dazu zu gehören – ich schäme mich nicht, weil ich mein Kind liebe», so Lokphonbodee. Denn obwohl die beiden nicht blutsverwandt sind, sei Cream definitiv seine «echte» Tochter.

Feierst du den Muttertag jeweils speziell? Ja, als Mutter lasse ich mich beschenken und bewirten. Ja, ich besuche jeweils meine Mutter. Ja, ich beschenke jeweils meine Mutter. Nein, ich bekomme als Mutter jeweils leider nichts. Nein, ich feiere nicht speziell. Ich möchte nur die Resultate sehen.

Der Lehrer postet auch ein Video der herzerwärmenden Szenen mit der Caption: «Ich kann für dich auch eine Mutter sein». Darin ist zu sehen, wie sich Cream wie ihre Klassenkameraden vor dem jeweiligen Elternteil verbeugt – dann bekommt Teacher Joe eine herzliche Umarmung von seiner Tochter, die übers ganze Gesicht strahlt.

Tochter lobt Vater für Outfit

Geschämt habe sie sich überhaupt nicht, sagt das Mädchen im Anschluss. Im Gegenteil: Ihr Vater habe im Kleid schön und herzig ausgesehen. «An diesem Muttertag möchte ich sagen, dass ich meinen Vater liebe. Danke, dass du mich aufgezogen hast und mir ein glückliches Leben ermöglichst, in dem es an nichts mangelt», so Cream.