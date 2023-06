Beatles: Paul McCartney kündigt neuen Song dank KI an

1 / 4 Gemäss Paul McCartney – mit Ringo Starr zusammen das einzige noch lebende Beatles-Mitglied – erscheint 2023 ein neuer Beatles-Song. REUTERS Demnach basiert der Song auf einem Demo-Tape von John Lennon. Durch KI habe Lennons Stimme aus der Aufnahme sauber herausgefiltert werden können, was bisher nicht möglich gewesen sei. Album Welcher Song von dem Demo-Band verwendet wurde, sagte der Ex-Beatle nicht. Laut BBC handelt es sich wahrscheinlich um «Now And Then», eine Lennon-Komposition aus dem Jahr 1978. REUTERS

Darum gehts Paul McCartney hat angekündigt, einen mit der Hilfe einer KI produzierten Beatles-Song zu veröffentlichen.

Laut BBC handelt es sich wahrscheinlich um «Now And Then», eine Lennon-Komposition aus dem Jahr 1978.

Der Versuch, den Song zu veröffentlichen, scheiterte bisher an starken Hintergrundgeräuschen auf der Aufnahme. Hier half die künstliche Intelligenz.

Der Siegeszug der künstlichen Intelligenz (KI) macht auch vor den Beatles nicht halt: Paul McCartney kündigte am Dienstag in einem BBC-Interview an, dieses Jahr einen mithilfe von KI produzierten «letzten» Beatles-Song zu veröffentlichen. Darin sei die Stimme des bereits 1980 gestorbenen Ex-Beatles John Lennon zu hören. Als Grundlage diente demnach ein altes Demo-Tape mit Lennons Gesang. Der Einsatz von KI wird in der Musikbranche derzeit heiss diskutiert.

«Es war ein Demo-Tape, das John hatte und mit dem wir gearbeitet haben, und es ist gerade fertig geworden», sagte McCartney, der am Sonntag 81 Jahre alt wird, der BBC. Dank künstlicher Intelligenz sei Lennons Stimme nun in dem neuen Song zu hören. Dies werde «die letzte Beatles-Aufnahme» sein.

«Man sagt der Maschine: ‹Das ist die Stimme. Das ist eine Gitarre.›»

Durch KI habe Lennons Stimme aus der Aufnahme sauber herausgefiltert werden können, berichtete McCartney. «Man sagt der Maschine: ‹Das ist die Stimme. Das ist eine Gitarre. Mach die Gitarre weg.›» Danach hätten Lennons Stimme und die Instrumente ganz normal zu einem neuen Song gemischt werden können.

Welcher Song von dem Demo-Band verwendet wurde, sagte der Ex-Beatle nicht. Laut BBC handelt es sich wahrscheinlich um «Now And Then», eine Lennon-Komposition aus dem Jahr 1978. Der Song befand sich mit mehreren anderen Liedern auf einer Kassette, die Lennon ein Jahr vor seinem Tod für McCartney aufgenommen hatte. Lennons Witwe Yoko Ono hatte sie McCartney 1994 gegeben.

Zu viele Hintergrundgeräusche verhinderten Veröffentlichung

Zwei andere Songs auf der Kassette, «Free As A Bird» und «Real Love», hatte der Produzent Jeff Lynne von Nebengeräuschen befreit und 1995 und 1996 veröffentlicht. Der Versuch, so auch mit «Now And Then» zu verfahren, scheiterte an starken Hintergrundgeräuschen auf der Aufnahme. McCartney hatte später gesagt, dass er den Song vollenden wolle. Künstliche Intelligenz biete ihm jetzt die Möglichkeit dazu.

Freust du dich auf den neuen Beatles-Song? Ja, da bin ich sehr gespannt darauf. Schon, aber ich bin wegen der KI skeptisch. Nein, da wird ein falscher Ansatz verfolgt. Ich möchte nur die Resultate sehen.

McCartney ist weiter als Musiker aktiv und zeigt sich dabei offen für neue technische Möglichkeiten. Vergangenes Jahr zählte zu seinem zweistündigen Bühnenprogramm beim Glastonbury-Festival ein virtuelles Duett mit Lennon. Dafür wählte er den Song «I’ve Got a Feeling» vom letzten Beatles-Album «Let It Be».

KI wirft viele Fragen auf in der Musikindustrie

Die neuen Möglichkeiten durch die Verwendung von KI in der Musikindustrie werfen viele ethische Fragen auf und führen auch zu finanziellen Streitigkeiten. Die einen loben die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der neuen Technologien, die anderen befürchten den Missbrauch geistigen Eigentums. So kamen in letzter Zeit gefälschte Songs von Stars wie Eminem, Drake, The Weeknd oder Oasis auf den Markt, die mit KI produziert wurden.

Der britische Sänger Sting warnte vergangenen Monat: «Wir können nicht Maschinen die Kontrolle übernehmen lassen.» Die «Verteidigung unseres humanen Kapitals gegen KI» werde in den kommenden Jahren zu einem wichtigen Kampf von Musikern werden. McCartney findet KI nach eigenen Worten «irgendwie beängstigend, aber aufregend, weil es die Zukunft ist». «Wir müssen einfach sehen, wohin das führen wird», sagte er.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.