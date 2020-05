Good News

Dank Knoblauch rülpsen Kühe weniger

Rülpsender Kühe sind für die Umwelt extrem schädlich. Eine Schweizer Firma hat nun einen Futterzusatz entwickelt, der das Aufstossen der Nutztiere verringern soll.

Auch Ziege, Schafe und Rinder produzieren das schädliche Gas. Eine Studie belegt, dass all diese Tiere zusammen jährlich rund 100 Millionen Tonnen des Gases in die Luft lassen.

In Sachen Klimawandel spielt Nutzvieh eine zentrale Rolle. Rund 15 Prozent aller weltweit abgegebenen Treibhausgase stammt laut Studien nämlich aus der Viehwirtschaft. Durch den Verdauungsprozess von Gras im Magen der Wiederkäuer entsteht Methan. Dieses lassen sie an die Luft, unter anderem durch Rülpsen. In der Atmosphäre wirkt es als schädliches Treibhausgas. Eine einzige Kuh kann laut dem Wissenschaftsmagazin «Higgs» pro Tag rund 500 Liter Methan aufstossen.

Doch nicht nur Kühe sind für die Umweltverschmutzung verantwortlich. Auch Ziege, Schafe und Rinder produzieren das schädliche Gas. All diese Tiere zusammen geben laut Hochrechnungen jährlich rund 100 Millionen Tonnen des Gases an die Umwelt ab. Das entspricht etwa 30 Prozent aller Methanemissionen.

Knoblauch gegen Methan-Ausstösse

Das Schweizer Agritech-Unternehmen Mootral hat einen Weg gefunden, wie die Tiere weniger Gas produzieren. Der Futterzusatz Mootral beeinflusst den Verdauungsprozess der Tiere so, dass sie weniger Methan produzieren. Wichtige Bestandteile dabei sind Allicin, das man im Knoblauch findet sowie Zitruselemente. «Mootral reduziert Methanogene im Pansen ohne dabei negative Nebenwirkungen auf die Fermentierung zu haben», erläutert Ermias Kebreab, ein Experte für nachhaltige Landwirtschaft und Tierwissenschaften an der University of California in Davis, das die Wirkung von Mootral erforscht hat, gegenüber «Higgs».