Darts-WM: Michael Smiths verrückter Weg zum Titel

Die ersten acht Major-Finals in seiner Karriere hatte der 32-Jährige allesamt verloren.

Es ist der grösste Moment in der Karriere von Michael Smith (32). Am Dienstagabend bezwang der Engländer im Final der Darts-WM Favorit Michael van Gerwen aus den Niederlanden mit 7:4 und krönte sich erstmals zum Weltmeister. Es ist das Ende einer langen Leidenszeit, die vor 17 Jahren begann.

Bei einem schweren Velo-Unfall auf dem Schulweg zog sich Smith einen Hüftbruch zu, musste 16 Wochen lang an Krücken gehen. Weil er wegen dieser Einschränkungen gar nicht viel anderes machen konnte, fing der Teenager an, regelmässig Darts zu spielen. Smith war nicht nur talentiert, sondern auch derart ehrgeizig, dass er sogar seine Abschlussprüfung zum Schreiner sausen liess – um an einem Darts-Turnier teilzunehmen.