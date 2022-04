Gegen Urs Fischers Union: Leipzig folgt Freiburg in den Pokalfinal

Gegen Urs Fischers Union : Dank Last-Minute-Tor – Leipzig folgt Freiburg in den Pokalfinal

Bitter für Urs Fischer und Union Berlin: Der Schwede Emil Forsberg schiesst RB Leipzig mit einem Tor in der 92. Minute in den Finals des DFB-Pokals und trifft dort auf den SC Freiburg.

Angestachelt von ihrer Rekordkulisse und dank Torjäger Emil Forsberg haben die Finaljäger von RB Leipzig ihren Höhenflug fortgesetzt und zum dritten Mal den Final des DFB-Pokals erreicht. André Silva (61. Minute) per Foulelfmeter und der eingewechselte Forsberg (90.+1) drehten beim 2:1 (0:1) im Halbfinal gegen den 1. FC Union Berlin am Mittwochabend vor 47’069 Zuschauern den Rückstand durch Sheraldo Becker (25.).



Gegner am 21. Mai im Olympiastadion ist der SC Freiburg. Die Breisgauer hatten am Tag zuvor beim Zweitligisten Hamburger SV mit 3:1 gewonnen und stehen erstmals im Endspiel. Im Final wird Leipzig, das in der Europa League ebenfalls in das Endspiel einziehen kann, erstmals als Favorit gehen. So nah dran waren die Sachen am ersten Titel der Clubgeschichte noch nicht.