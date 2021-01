Die erste Hälfte im St. Galler Kybunpark ist zu Ende - und was waren das für unglaubliche 45 Minuten!

Erst legt das Heimteam einen Blitzstart hin, führt nach nur zehn Minuten dank Treffern von Duah und Stillhart mit 2:0. Doch dann bläst der FCZ zur Aufholjagd: Den Anfang macht Marchesano, der in der 16. Minute via Penalty verkürzt. Ebendieser Marchesano doppelt in der 38. Minute gleich nach und trifft zum 2:2. Der Zürcher profitiert dabei von einem Riesen-Bock von St. Gallen-Keeper Zigi. Dann, nur wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff, vollendet Khelifi einen schönen Zürcher Angriff und stellt auf 3:2. Damit hat der FCZ die Partie zur Pause gedreht!