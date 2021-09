Super-League-Topspiel - Dank Nati-Pause – geht FCZ-Serie auch gegen Meister YB weiter?

Der FC Zürich ist blendend in die neue Saison gestartet und trifft am Samstag im Topspiel auswärts auf YB. Im Gegensatz zu den Bernern konnte der FCZ die Nati-Pause optimal nutzen.

1 / 6 Am Samstagabend findet der Spitzenkampf zwischen YB und dem FC Zürich statt. Marc Schumacher/freshfocus Antonio Marchesano spielt beim FC Zürich wieder gross auf. Claudio Thoma/freshfocus Dem neuen Trainer André Breitenreiter ist ein Traumstart geglückt. Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts Der FC Zürich ist nach fünf Runden ungeschlagener Leader in der Super League.

Nun trifft das Team von André Breitenreiter am Samstag im Wankdorf auf YB.

Es gibt einige Aspekte, die für einen FCZ-Erfolg in Bern sprechen könnten.

Der FC Zürich ist unter dem neuen Trainer André Breitenreiter beeindruckend stark in die neue Saison gestartet ist. Beim Stadtclub konnten in den ersten vier Spielen dabei vor allem die arrivierten Spieler überzeugen. Captain Yannick Brecher und Antonio Marchesano führen den Spitzenreiter dabei an.

Ex-Bundesligacoach Breitenreiter scheint aber auch andere Spieler wieder in die Spur gebracht zu haben. Innenverteidiger Mirlind Kreyziu hatte viele Verletzungen und mauserte sich nun wieder zu einem Leistungsträger. Im Sturm spielt mit Assan Ceesay einer, der in den ersten fünf Spielen bereits dreimal getroffen hat – so oft wie in der ganzen letzten Saison.

Nun treffen die mit neuem Selbstbewusstsein ausgestatteten Zürcher auf den Schweizer Meister. Die Young Boys sind im Vergleich zum FCZ zumindest in der Liga eher dürftig in die Saison gestartet und sind zurzeit nur auf Tabellenplatz 7 anzutreffen. Mit der Teilnahme an der Champions-League hat das Team von Trainer David Wagner eine zusätzliche Belastung, die im Spitzenkampf gegen die Zürcher vielleicht ein Nachteil sein kann.

Nati-Aufgebote als Nachteil für YB ?

Während sich beim FCZ viele Spieler zwei Wochen erholen und optimal auf den Kracher gegen YB vorbereiten konnten, reisten bei YB viele Nationalspieler für die WM-Qualifikation um die halbe Welt. Mit Christian Fassnacht, Michel Aebischer, Ulisses Garcia, Sandro Lauper und Cédric Zesiger standen allein im Kader der Schweizer Nati schon fünf Spieler.