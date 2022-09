Januar 2023 : Dank neuer Regierung – ungeimpfter Djokovic soll in Australien spielen

Novak Djokovic darf wieder hoffen: Die Chancen des nicht gegen das Coronavirus geimpften Serben auf eine Teilnahme am nächsten Grand-Slam-Turnier steigen.

Djokovic musste im Januar aus Australien abreisen.

Darum gehts Novak Djokovic verpasste das Australian Open 2022 und erhielt ein Einreiseverbot.

Nun steigen aber die Chancen, dass der Serbe 2023 wieder am Turnier teilnehmen darf.

Das, weil in Australien ein neuer Premierminister an der Macht steht.

Was war das für ein Theater im Januar: Der nicht gegen das Coronavirus geimpfte Novak Djokovic reiste nach Australien und wollte am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres teilnehmen. Nach langem Hin und Her wurde er ausgeschafft und ein Einreiseverbot gegen den Serben verhängt. Nun scheint es aber möglich, dass der 35-Jährige – trotz des Verbots – am Australian Open 2023 in Melbourne im kommenden Januar teilnehmen kann. Der Grund? Andere Politiker an der Spitze des Landes.

Doch beginnen wir im letzten Januar: Djokovic war mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung nach Melbourne gereist. Die reichte jedoch nicht für die Einreise nach Australien, schliesslich war dafür ein Impfschutz vorgeschrieben. Nach einem tagelangen Hin und Her samt kurzem Gerichtsverfahren wurde dem damals 34-Jährigen das Visum entzogen. Djokovic wurde des Landes verwiesen und konnte nicht beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres mittun. Schlimmer noch: Gegen den 21-fachen Grand-Slam-Sieger wurde ein dreijähriges Einreiseverbot ausgesprochen.

Premierminister ist Tennis-Fan

Djokovic durfte auch bei dem am Sonntag zu Ende gegangenen US Open nicht teilnehmen. Für die Einreise in die USA ist ebenso eine Corona-Impfung vorgesehen. «Leider bin ich nicht in der Lage, nach New York zu reisen. Ich warte auf die nächste Möglichkeit, wieder an Wettkämpfen teilzunehmen», schrieb der serbische Tennis-Star auf Twitter.

Nun scheint sich diese Chance früher zu bieten, als gedacht. Verantwortlich dafür ist ein Regierungswechsel in Australien. Denn statt Scott Morrison, der dem Djoker das Visum entzogen hatte, steht nun mit Anthony Albanese ein grosser Tennis-Fan als australischer Premierminister an der Macht. Der 59-Jährige solle selber öfter zum Racket greifen, wird berichtet. Er solle in engem Kontakt mit dem australischen Tennisverband stehen und sich dafür stark machen, dass Djokovic nun doch wieder einreisen dürfe, berichten australische Medien. Auch Einwanderungsminister Andrew Giles soll ähnlicher Meinung sein.

Seit 6. Juli ist für die Einreise nach Australien keine Corona-Impfung mehr vorausgesetzt. Damit könnte Djokovic theoretisch einreisen, sofern sein Visum-Problem gelöst wird. Der 35-Jährige muss nun gegen sein Einreiseverbot Einspruch einlegen. Sollte diesem stattgegeben werden, hätte der Serbe die Möglichkeit, mit seinem zehnten Titel Down Under – er würde damit seinen eigenen Australien-Rekord ausbauen – auf 22 Grand-Slam-Erfolge zu kommen und zu Rekordhalter Rafael Nadal aufzuschliessen.

Fändest du das gut, wenn Djokovic wieder mittun dürfte? Ja, klar, er ist einer der Besten, er muss mitspielen. Eigentlich schon, aber er sollte keine Extrawurst bekommen. Nein, man kann doch nicht einfach so ein Einreiseverbot wieder rückgängig machen. Ist mir egal, ich will nur, dass Roger Federer das Turnier gewinnt.

